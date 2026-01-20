タレントの小島瑠璃子が２０日までに自身の店がオープンしたことを報告した。インスタグラムで「ついに、本日ＯＰＥＮです！以前お知らせしていた、赤坂での期間限定お茶専門店。いよいよ今日から１月３１日までの１３日間、皆様をお迎えすることになりました」とつづり、カウンターに立つ姿をアップ。「準備をしている間、お茶の香りに包まれながら『ようやくこの空間を皆さんと共有できるんだ』とドキドキとワクワクが入り