お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが19日までにオフィシャルブログを更新。冬休み中の子どもたちに起きた“まさかの出来事”を明かし、驚きと喜びの声をつづった。 2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、８歳の次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。 16日、「まさかのー！