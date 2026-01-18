新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンのモータースポーツのラインナップとして、世界公道最速を決める最高峰のラリー競技『FIA世界ラリー選手権（以下、WRC）』の全14戦の注目SSを無料生中継することを決定した。 『WRC』はFIA（国際自動車連盟）が管轄する自動車競技の世界選手権の一つで、1973年に創設され50年以上の歴史を誇るスプリントラリーの世界最高峰の大会。2025年シーズンも世界各国で熱戦が繰り