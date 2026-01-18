ABEMA、FIA 世界ラリー選手権WRC 2026シーズン無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンのモータースポーツのラインナップとして、世界公道最速を決める最高峰のラリー競技『FIA世界ラリー選手権（以下、WRC）』の全14戦の注目SSを無料生中継することを決定した。
『WRC』はFIA（国際自動車連盟）が管轄する自動車競技の世界選手権の一つで、1973年に創設され50年以上の歴史を誇るスプリントラリーの世界最高峰の大会。2025年シーズンも世界各国で熱戦が繰り広げられ、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamは安定した強さを発揮し、マニュファクチャラーズタイトルを５連覇。世界中のファンから大きな注目と話題を集めた。
「ABEMA」では昨年に引き続き、2026年の『WRC』全14戦の注目SSを無料生中継。2026年のWRCは１月22日（木）の伝統の一戦『ラリー・モンテカルロ』で開幕し、サウジアラビアでの最終戦まで全14戦が予定されている。５月には愛知県・岐阜県を舞台とした『ラリージャパン』の開催も控えており、世界中のあらゆる路面で繰り広げられる過酷な戦いを「ABEMA」では余すところなくお届け。
また今シーズンの放送を盛り上げるテーマソングに日本を代表するロックユニット・B'zの『熱き鼓動の果て』が決定。魂を揺さぶる力強い楽曲が限界に挑むドライバーたちの熱い戦いをさらに加速させる。
なおWRCに加え、国内最高峰のフォーミュラレース『スーパーフォーミュラ』も昨年に引き続き放送することが決定。今シーズンは、過去２回WRC王者となったカッレ・ロバンペラ選手が『スーパーフォーミュラ』へ挑戦することでも大きな注目を集めている。さらに、アメリカで最大規模の人気を誇る『NASCAR』も引き続き放送が決定。アメリカで開催されるオーバルコース（楕円形）での熱いレースも楽しめる。
そのほか、昨シーズンに引き続き、モデルのマギーが「ABEMAモータースポーツアンバサダー」に就任することが決定。マギーはモデルや実業家として活動する一方、大のモータースポーツ好きとしても知られ、JAF公認の国内レースに出場することができる国内Aライセンスを所持しており、自身の名前を冠したレースイベントなども主催。自身のSNSやABEMAでの特別企画への出演などモータースポーツの魅力を多角的に伝えてきたマギーが今シーズンもその深い知識と情熱でモータースポーツの熱狂を広く届ける。マギーはアンバサダー就任にあたり「アンバサダー２年目となる今年は、モータースポーツを“難しいもの”ではなく“心が動くもの”として伝えていきたいです」とコメントしている。
（C）AbemaTV, Inc.