立命大の最速１５１キロ左腕、有馬伽久（がく）投手（３年・愛工大名電）は昨秋の明治神宮大会で１０者連続奪三振をマークし、大会新記録を樹立。今秋ドラフト上位候補の一人だ。有馬について、立命大の片山正之監督（６９）は「取り組み姿勢がいい。一人で黙々と練習している」と明かす。チームの目標「日本一」と個人の目標「ドラフト１位指名」に向けて野球に没頭する日々を送る有馬だが、意外な息抜きがある。「読書をして