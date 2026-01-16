新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、１月11日（日）より両国国技館で開幕した大相撲初場所において、中日のゲスト解説として女子100mハードル元日本記録保持者・寺田明日香氏が出演することを発表した。寺田氏は、女子100mハードルの元日本記録保持者。高校時代から全国大会で活躍し、社会人一年目に史上最年少で日本一に輝くなど早くから日本陸上界を代表する存在として注目を集めた。社会人以降も日本代表として国際大会