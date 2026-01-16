Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿Åê¼êÎÏ¤ÈÀ¤³¦´ð½à¤ÎÂ®µå3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç3Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÅê¼êÀ®ÀÓ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏËÉ¸æÎ¨¡¢Í¿»ÍµåÎ¨¤ÇÁ´20¥Á¡¼¥àÃæ1°Ì¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ç¤â2°Ì¤È¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×»ØÉ¸¤ÇÈ´¤­¤ó½Ð¤¿¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤