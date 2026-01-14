新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、１月10日に『SVリーガー出没MAP〜広島サンダーズ・金子聖輝選手〜』を配信。お笑いコンビ・翠星チークダンスがMCを務め、広島サンダーズに所属する永露元稀選手、金子聖輝選手、〓木啓士郎選手が出演した。本放送では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘り。現役選手のお気に入りスポットを聞き「SVリーガー出没MAP」として地図にまとめて