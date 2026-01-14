¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤Î¶â»ÒÀ»µ±Áª¼ê¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£±·î10Æü¤Ë¡ØSV¥ê¡¼¥¬¡¼½ÐË×MAP¡Á¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¡¦¶â»ÒÀ»µ±Áª¼ê¡Á¡Ù¤òÇÛ¿®¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¿éÀ±¥Á¡¼¥¯¥À¥ó¥¹¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±ÊÏª¸µµ©Áª¼ê¡¢¶â»ÒÀ»µ±Áª¼ê¡¢üâÌÚ·¼»ÎÏºÁª¼ê¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
ËÜÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡£¸½ÌòÁª¼ê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÊ¹¤¡ÖSV¥ê¡¼¥¬¡¼½ÐË×MAP¡×¤È¤·¤ÆÃÏ¿Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
º£²ó¤Ï¶â»ÒÁª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¶â»ÒÁª¼ê¤Ï2016Ç¯¤«¤é·î¤Ë£±¡¢£²²ó¤Û¤ÉÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¾Æ¤¤¦¤É¤ó °ìÎÏ¡×¤ò¾Ò²ð¡£·îÍËÆü¤¬µÙ¤ß¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Ãæ¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ªÅ¹¤ÎÄêµÙÆü¤¬·îÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö·îÍËÆü¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÄêµÙÆü¤À¤«¤éÄÌ¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÅ¹¼ç¤Ë¤³¤Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤ÏÄêµÙÆü¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¶â»ÒÁª¼ê¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹¥¤¤À¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Å¹¼ç¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤â¿·¤·¤¤ÄêµÙÆü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Å¹¼ç¤Î²¹¤«¤¤ÂÐ±þ¤Ë¸½¾ì¤ÎÌÌ¡¹¤â¾Ð´é¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¶â»ÒÁª¼ê¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢»×¤ï¤ºÉáÃÊ¤Î¿¿ÌÌÌÜ¥¥ã¥é¤¬Êø¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ç¤Ï2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË½÷¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤òËèÀáÌµÎÁ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.