俳優の高橋克典が13日までにオフィシャルブログを更新。舞台公演のため訪れていた高知で出会った偉人の像との２ショットと願望を明かし、ファンから反響を呼んでいる。 舞台『忠臣蔵』高知公演を終えた高橋。11日、「またね高知」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「わずか２本でしたが、お客様は超満員」と振り返り、 「いかがでしたか!?」と観客への感謝を込めたメッセージを送った。 一方で「若いキャスト達は