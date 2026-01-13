新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、１月16日(金)より放送されるTVアニメ『葬送のフリーレン』第２期の放送開始を記念して、第２期初回放送当日より『葬送のフリーレン』専門チャンネルを期間限定で初開設する。 『葬送のフリーレン』は「週刊少年サンデー」（小学館刊）にて連載中。原作・山田鐘人、作画・アベツカサによるシリーズ世界累計部数3200万部を突破する同名漫画を原作としたアニメ作品。勇者たちによって魔王