新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、１月16日(金)より放送されるTVアニメ『葬送のフリーレン』第２期の放送開始を記念して、第２期初回放送当日より『葬送のフリーレン』専門チャンネルを期間限定で初開設する。



『葬送のフリーレン』は「週刊少年サンデー」（小学館刊）にて連載中。原作・山田鐘人、作画・アベツカサによるシリーズ世界累計部数3200万部を突破する同名漫画を原作としたアニメ作品。勇者たちによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリーレンがかつて共に魔王を倒した勇者・ヒンメルの死をきっかけに“人を知るための旅”に出かける物語が描かれている。2023年９月から2024年３月までTVアニメが放送され、旅の中で出会う人々や新たな仲間との胸に刺さるドラマやセリフ、思わず笑ってしまうユニークなシーンや魔法による戦いの描写などが人気を博し、SNSで多くの関連ワードがトレンド入りするなどたちまち話題沸騰。そして2026年１月よりTVアニメ続編となる第２期が毎週金曜に放送開始。ファン待望の続編に多くの注目が寄せられている。



このたび「ABEMA」にて初開設が決定した『葬送のフリーレン』専門チャンネルでは、１月16日(金)から１月20日(火)の５日間連続で第１期の全28話を順次無料一挙放送。



(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会