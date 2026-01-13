「時代は変わり、テレビを取り巻く環境も大きく変化する中で、現代の子供たちの心を掴むヒーローを生み出せるのか。東映は新たな局面を迎えています」【画像】「戦隊内不倫をしてしまった」史上初の女性ブラック戦士だった今森茉耶（19）こう語るのは、制作会社社員である。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』◆◆◆約50年の人気シリーズ「スーパー戦隊」が終了した経緯テレビ朝日が現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジ