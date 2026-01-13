食楽web 表参道に店舗を構える生はちみつ専門店『MYHONEY』は、非加熱、無添加にこだわった生はちみつを使った商品を展開しています。体にやさしく、それでいてしっかりおいしい商品は、自分用にも贈り物にも重宝します。 健康志向の方のリピーターも多く、そこでこの記事では、数あるラインナップの中から人気のお土産3品をご紹介します。 MY HONEY BEE GARDEN「KANKITSU（柑橘）」 1,990円 ミツバチの保護と