『ヤンドク！』（フジテレビ系）の第1話を終えて、主演を務める橋本環奈のインタビューコメントが公開された。 参考：橋本環奈「仕事もプライベートも大事にしたい」朝ドラから舞台、映画まで濃密な2025年 本作は、元ヤンキーの脳神経外科医が、病気に苦しむ患者に寄り添いながら、旧態依然とした医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント。主人公・田上湖音波（橋本環奈）は、16歳当