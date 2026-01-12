『ヤンドク！』（フジテレビ系）の第1話を終えて、主演を務める橋本環奈のインタビューコメントが公開された。

参考：橋本環奈「仕事もプライベートも大事にしたい」 朝ドラから舞台、映画まで濃密な2025年

本作は、元ヤンキーの脳神経外科医が、病気に苦しむ患者に寄り添いながら、旧態依然とした医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント。主人公・田上湖音波（橋本環奈）は、16歳当時はレディースとして荒れた生活を送っていたが、事故をきっかけに医師・中田啓介（向井理）に命を救われ一念発起。猛勉強の末に脳神経外科医となり、「外科手術」と「血管内（カテーテル）治療」の両方をこなす名医へと成長する。

第1話では、中田に呼ばれ都内の病院に勤務することになった湖音波が、利益優先の経営陣や縦割り組織の壁に直面しながらも、難題に立ち向かっていく姿が描かれた。

演じる湖音波について橋本は、「個性的で、明るくて、その場にいるだけで空気が一変するキャラクター」と説明。「ビールを飲みながらガハガハと笑うところ」や「体当たりでぶつかっていくところ」など、自身と似ている部分も多いと語る。また、ポスタービジュアルでも着用している特攻服については、「案外なじんでいたかなと（笑）。金髪のウィッグもかぶり、コスプレに近い感じで楽しかったです」とコメント。劇中には「コンプライアンス」と書かれた別の特攻服も登場するという。

役作りにおいては、「元ヤンらしくドスの効いた声で叫ぶシーン」が多く喉のケアに気を使ったことや、岐阜弁のイントネーション、カテーテル手術の手技など、多くの課題に挑戦したことを明かした。

共演者については、恩師役の向井理を「頭もいいし、かっこいいし、スタイルもいいし、なんでもサラッとやってのける」と絶賛。父親役の吉田鋼太郎については、「『これほどスムーズにいくものか』と思うほど早く終わる」「血がつながっている感覚が持てるほど最高の親父」と、抜群の相性をアピールした。

最後に橋本は、第1話の見どころとして「湖音波がなぜ医者を目指したのか。彼女の生い立ちは大事なシーンですし、物語のキーにもなります」とメッセージを送っている。

（文＝リアルサウンド編集部）