寒さが厳しい時期に重宝するルームソックス。100円ショップ大好きなESSEフレンズエディターのLilyさんは、毎年この季節になると、セリアのルームソックスを必ずリピ買いしているのだそう。そんなLilyさんが、おすすめの110円のルームソックスについてレポートしてくれました。厚手生地でしっかりぽかぽか！セリア「ルームソックス」毎年リピート買いしてしまうほど大好きなセリアの「ルームソックス」（110円）。必ず毎年2足購入し