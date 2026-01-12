久しぶりに地元の仲間と会える成人式。雰囲気にのまれてはしゃぐのではなく、落ち着いた振る舞いを心がけると、男性たちの見る目も変わってくるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性175名に聞いたアンケートを参考に「成人式で『大人の魅力があるな』と釘付けになる女子の特徴」をご紹介します。【１】大学の研究の話などアカデミックな近況報告をする「ちゃんと勉強してるんだなって感心した」（20代男性）というよう