新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アニメ『【推しの子】』第３期の配信開始を記念し、初回配信前日の１月13日（火）より「【推しの子】ABEMAチャンネル」を期間限定で初開設する。 『【推しの子】』は、赤坂アカ（原作）×横槍メンゴ（作画）による漫画が原作で「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて連載され、全世界シリーズ累計2,500万部（電子含む）を突破した人気作品。地方都市で産婦人科医として働くゴローが