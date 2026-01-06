（この記事の動画には地震の映像が含まれます）熊本地震10年。10年前に何が起き、どのような被害をもたらしたのか。今回のテーマは前例のない「2度の震度7」です。 2016年4月14日午後9時26分。熊本地方を震源とする最大震度7の地震が発生しました。立っていられないほどの強い揺れ。九州で震度7が観測されたのは、これが初めてでした。■気象庁の会見「震度6弱程度の余震が1週間程度発生するおそれがあります。余震にも注