（この記事の動画には地震の映像が含まれます）



熊本地震10年。10年前に何が起き、どのような被害をもたらしたのか。今回のテーマは前例のない「2度の震度7」です。



2016年4月14日午後9時26分。熊本地方を震源とする最大震度7の地震が発生しました。立っていられないほどの強い揺れ。九州で震度7が観測されたのは、これが初めてでした。



■気象庁の会見

「震度6弱程度の余震が1週間程度発生するおそれがあります。余震にも注意してください」



そのわずか28時間後。4月16日未明に、再び県内を震度7の地震が襲ったのです。一連の地震で被災した家屋は、約19万8000棟。関連死を含めで275人が犠牲になりました。同じ地域で震度7が2度観測されるのは、史上初めてでした。



地震の規模を示すマグニチュードは1回目の6.5に対し、2回目が7.3と上回ったことから気象庁は、それぞれを「前震」と「本震」と位置づけました。それまで地震の注意を呼びかける際に使っていた「余震」という言葉は最初の揺れより規模が小さい印象を与える恐れがあるとして使わない方針に変更しました。その後も全国で大規模な地震が起きていますが、震度7が立て続けに観測された例はありません。なぜ、熊本では相次いだのか…。



■記者

「断層が確認できます。本来直線のあぜ道が直角に2m以上にわたってずれています」



政府の地震調査委員会は、前震は日奈久断層帯、本震は布田川断層帯の活動によるものと発表しています。“2つの断層”がそれぞれ大きな揺れを引き起こしたというのです。



日奈久断層帯では横ずれ0.7メートル、布田川断層帯では右横ずれ約2.5メートルの変位が確認されています。

「大きな地震は熊本では起きない」多くの人たちの予想を二度も裏切った熊本地震から、まもなく10年。足もとに眠るリスクを改めて見つめ直す節目を迎えています。



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

6日も鳥取・島根で最大震度5強を観測するなど、全国で地震が起きています。



（永島由菜キャスター）

県内でも、去年11月に産山村で震度5強を観測したほか、年末年始も地震が続いていますね。



（緒方太郎キャスター）

いつ、どこで地震が起こるのか。政府の調査委員会によりますと、熊本地震を引き起こした日奈久断層帯の南側では、今後30年以内の地震発生確率が3％以上と、最も高いランクに位置づけられています。（2025年1月1日公表）

