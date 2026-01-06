2025年、県内で交通事故により亡くなった人は19人で、現在の方法で統計を取り始めて以降、最も少なくなりました。県警によりますと、2025年に県内で交通事故により亡くなった人は19人で、コロナ禍で最少だった2020年の20人を下回り、1960年の統計開始以降、最も少なくなりました。亡くなった19人のうち、14人が65歳以上の高齢者で、全体の7割以上と高い割合を占めました。また、亡くなった人は、前の年より14人少なく、減少率は42.