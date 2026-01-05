1日の大半を過ごす人も多い「キッチン」は、家づくりでもこだわりたいポイントのひとつ。半年前、新居を建てた日刊住まいライターもその1人。しかし、使い勝手を重視してキッチン設備を採用したものの、実際に暮らしてみると「採用して正解だった」と感じた設備がある一方で、設置して後悔したものもあるといいます。詳しく教えてもらいました。キッチンで重視したかった「使い勝手」筆者は、夫と1歳の娘と暮らす3人家族。半年前、