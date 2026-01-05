ついに開幕したTVアニメ『名探偵コナン』30周年！1月10日（土）の放送から、新オープニングテーマを担当するアーティストが「B'z」に決定！1999年の『ギリギリ chop』から始まったコナンとBzのタッグは、テレビシリーズでは2022年の『SLEEPLESS』以来となり、今回で通算8曲目となる。『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り