【名探偵コナン】1／10からのOPはB’z『Heaven Knows』に決定！
ついに開幕したTVアニメ『名探偵コナン』30周年！ 1月10日（土）の放送から、新オープニングテーマを担当するアーティストが「B'z」に決定！ 1999年の『ギリギリ chop』から始まったコナンとBzのタッグは、テレビシリーズでは2022年の『SLEEPLESS』以来となり、今回で通算8曲目となる。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
新オープニングテーマのタイトルは『Heaven Knows』。さらに、Bzのお二人から、アニメ30周年を迎えるコナンへの想いを込めたコメントも寄せられている。
＜Bz コメント＞
「名探偵コナン」テレビアニメ30周年おめでとうございます！
B'zとしても今までさまざまな曲でご一緒させていただき、我々の歩んできた道のところどころにコナンに関わる曲が道標のように屹立しています。
そしてこの記念すべき30周年の年に、久しぶりにオープニングテーマを担当することになり、我々も興奮して制作に臨みました。
「Heaven Knows」が「名探偵コナン」にさらに勢いをつけられる作品になれば、もう最高です。どうぞお楽しみに！
B'z 松本孝弘・稲葉浩志
そして昨年末に発表されたとおり、新エンディングテーマは倉木麻衣が担当。1月10日（土）からは、長年コナンと歩み続けてきたBzと倉木麻衣という2組の豪華アーティストの新曲が、アニメ『名探偵コナン』を鮮やかに彩る。
また、【アニメ】名探偵コナン公式 YouTube では、歴代のオープニング・エンディング映像を一挙公開中。
数々の名曲と映像で、30年の歩みを楽しむことができる。
現行のキービジュアルも、アニメ30周年版へとリニューアル！ 「キミがいてくれたから、いまがある。30周年、そして次の謎へ――」というキャッチコピーには、長年応援してくださっている方、しばらく離れていたが戻ってきた方、新しくファンになってくださった方など、名探偵コナンを愛するすべての視聴者への感謝が込められている。
さらに、ビジュアルには懐かしい場面写が散りばめられており、お気に入りのシーンが入っているのかぜひ探してみて欲しい。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
