冬に役立つファッションアイテムの一つが「ネックウォーマー」です。外出時に首を温めることができるので大変重宝します。ところで、冬の就寝時に首元が冷えてよく眠れないことがありますが、その際にネックウォーマーを着けて寝ても問題はないのでしょうか。首元が冷える原因や、首元が冷える場合の適切な対象法も含め、上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。【要注意】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪