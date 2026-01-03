俳優の竹内將人（31）が3日、自身のSNSを更新し、結婚したことを発表した。「新年あけましておめでとうございます。皆様にとって、健やかで実り多き一年となりますよう心よりお祈り申し上げます」と新年のあいさつ。続けて「私事ではございますが、このたび竹内將人は、かねてよりお付き合いしてまいりました一般の方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。「これまで舞台に立ち続けてこられたのは、応