ここぞという場面の手土産・お土産で持って行きたい、地元民も太鼓判の「定番和菓子」をピックアップ。東北・関東・関西から選りすぐりのせんべいやおもちなどを、全国各地に住むESSEフレンズエディターのうち4名がご紹介します。昔ながらでどこか懐かしさも感じるお菓子が集まりました。1：薄焼きの香ばしさが際立つ「純手焼きせんべい」篠えりさん（東京都在住・50代）の定番お土産は、東京都清瀬市と埼玉県入間市に店舗を構える