新しい年の始まりに、家族そろって囲みたいのが、ほっと心がほどけるお雑煮の食卓。だしの香りと素朴な具材が重なり合う一杯は、自然と気持ちまで穏やかにしてくれます。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、毎年つくりたくなる“家庭の味”を大切にした「お雑煮」レシピを教えてもらいました。新年の食卓に、ぜひ取り入れてみてください。新年の食卓に並べてほしい、だし香る「関東風お雑煮」今回は、新年の食卓に欠かせない「お