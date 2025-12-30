2026年1月2日、皇居で開かれる新年一般参賀に、昨年秋に成人式を挙げた秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまが初めて出席する。通学している大学の授業がないため、学業に影響しない範囲で早くから皇族としての経験を積んでほしいという秋篠宮ご夫妻のご意向を汲んでの対応とみられる。一般参賀には天皇、皇后両陛下の長女、愛子さまも出席される予定で、同世代の愛子さま悠仁さまが広く国民の前で並び立たれる初めての場となる。そこで