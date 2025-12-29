「タンス預金」や「へそくり」は、誰もが一度は耳にしたことのある言葉でしょう。中には、相続後に思わぬ場所から多額の現金が見つかるケースもあります。しかしそれが「申告漏れ」と判断された場合、税務署からの追徴課税が発生することがあるのです。国税庁『令和5事務年度における相続税の調査等の状況』によると、実地調査を受けた8,556件のうち、約84％で申告漏れなどの「非違」が指摘されており、現金・預貯金の申告漏れが大