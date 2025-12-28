¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÁ´ÏÃ¤ò¡¢2026Ç¯£±·î£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢Âè45²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¾¯Ç¯ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸¶ºî¡¦¶â¾ë½¡¹¬¡¢Ì¡²è¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òWÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¥¨¥´¥¤¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡È¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡É¥×