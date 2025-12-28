サウジアラビアで井上尚弥VSアラン・ピカソボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。会場には17日に死闘を演じたボクサーの姿もあり、ファンの間に衝撃が広がった。3-0判定勝利で井上が歓声を浴びる中、日の丸