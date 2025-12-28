サウジアラビアで井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。会場には17日に死闘を演じたボクサーの姿もあり、ファンの間に衝撃が広がった。

3-0判定勝利で井上が歓声を浴びる中、日の丸を振って喜ぶ日本人がいた。

中継に映りこんだのは、WBA世界バンタム級王者・堤聖也だ。17日、両国国技館での団体内統一戦でWBA世界同級暫定王者だったノニト・ドネア（フィリピン）に2-1の判定勝ち。鼻から大出血するなどダメージも大きかったが、死闘から10日後にリヤドにいた。

発見したX上のファンからは様々な声が上がった。

「つい最近までえぐい激闘してたのに普通にいて草」

「堤聖也が小躍りしてる笑」

「やっぱ堤んだよね！笑」

「ただの井上尚弥ファンやん笑」

「この旗振ってるの堤聖也チャンピオンだよな笑笑」

「堤聖也選手ちゃんと賑やかなお客さんのように映ってます笑」

「堤聖也選手が国旗持って踊ってた」

「どこかの世界チャンピオンが踊ってる笑 帰ってきたらもう練習できるやん」

井上がメインイベントを務めたこの興行では、スーパーバンタム級での初戦となった中谷潤人もノンタイトル12回戦を3-0判定で制した。



（THE ANSWER編集部）