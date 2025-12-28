新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『囲碁・将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負』（主催：日本将棋連盟、特別協力：毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社、特別協賛：ALSOK、協賛：囲碁将棋チャンネル）を生配信することを決定した。第１局の模様は、2026年１月11日（日）と１月12日（月祝）のそれぞれ８時40分より生配信する。 このたび生配信が決定した『王将戦』は、７名によるリーグ戦を勝