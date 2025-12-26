¥­¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¡Ö2025Ç¯¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¥­¥Ã¥Á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²È»ö¥³¥Ä¾ðÊó¤Ë¾Ü¤·¤¤ESSE¥Õ¥ì¥ó¥º¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼3Ì¾¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥¤¥ë¥¹¥×¥ì¡¼¡¦¥ì¥ó¥¸ÀìÍÑÄ´Íý´ï¡¦¿æÈÓ´ï¤Ê¤É¡¢²È»ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¥°¥Ã¤È¸º¤ëÄ´Íý¥°¥Ã¥º¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¡§Å¬ÎÌ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡¢3COINS¤Î¥ª¥¤¥ë¥¹¥×¥ì¡¼3»ù¤ÎÊì¤Ç¥×¥Á¥×¥é¥°¥Ã¥º¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÄÂ¼Îç»Ò¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¡£¤Û¤ÜËèÆü°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢3COINS¡Ê¥¹¥ê¥³¡Ë¤Î¡Ö