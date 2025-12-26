「試行錯誤」から「計算科学」へ──。FTQC実現の道筋が見え、量子技術は新たなフェーズに入った。次世代インフラを他国に委ねる「デジタル赤字」のリスクを乗り越えるには、技術と社会の両面から理解を深める必要がある。2025年の『WIRED』日本版から、来るべき未来を実装するための10本を厳選！