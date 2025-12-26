記事のポイント2025年は多くの重要テーマが結論に至らず、後年に影響を残す年となった。ストリーミング、AI、広告規制などで業界構造の転換が加速した。未回収の論点は2026年のメディアとマーケティングを左右する。Digidayのニュース担当エグゼクティブエディターであるセブ・ジョセフ氏によれば、2025年は「未回収の論点（loose ends）が残った1年」であったという。ジョセフ氏は、マネージングエディターのサラ・ジャーデ氏とと