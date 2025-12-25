俳優・アーティストののんが22日、オフィシャルブログを更新。23日放送の日本テレビ系バラエティー番組『踊る！さんま御殿!!』の４時間スペシャル「年末爆笑さんま御殿!!おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」（よる７時、レギュラー放送は火曜夜８時）への出演を告知するとともに洗練されたモードな衣装姿のオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、『スペシャル』と題してブログを更新すると、絵文