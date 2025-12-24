パフォーマンスリーダーの高野さんが卒業メンバーを代表してメッセージ日本ハムのオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」は、2025年シーズン限りで9人のメンバーが卒業したことを発表した。今季パフォーマンスリーダーを務めた高野実も卒業を決断。9人を代表して、ファンにメッセージを届けた。高野さんは「4年前のこの時期に私の人生に大きな華が咲きました。活動1年目は札幌ドーム最終年。きつねダンスが流行り、歌番