パフォーマンスリーダーの高野さんが卒業メンバーを代表してメッセージ

日本ハムのオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」は、2025年シーズン限りで9人のメンバーが卒業したことを発表した。今季パフォーマンスリーダーを務めた高野実も卒業を決断。9人を代表して、ファンにメッセージを届けた。

高野さんは「4年前のこの時期に私の人生に大きな華が咲きました。活動1年目は札幌ドーム最終年。きつねダンスが流行り、歌番組や紅白歌合戦に出演させていただくなど、1年目でたくさんの貴重な経験をさせていただきました。札幌ドームといえば、イニング間のバズーカタイムやYMCAでの外野までの全力ダッシュが印象に残っています。客席で観ていたあの景色に、自分が立てた経験はかけがえのないものでした」と札幌ドームでの日々も振り返りながら、胸の内を明かした。

続けて「翌年2年目はエスコンフィールドHOKKAIDOというすばらしい球場での活動。試合はもちろん、スタジアムツアーやイベントなどを通し、ファンの皆さんとファイターズをつなぐ架け橋になれたと思います。思い悩むこともたくさんありましたが、いろいろな方々の支えや応援のおかげで4年間活動を続けられたことに感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんに出会えて本当によかったです。4年前、私を見つけていただき本当にありがとうございました!!」と、抜擢してくれた球団、応援してくれたファンに感謝の思いを届けた。

2025年シーズンで卒業するメンバーは以下の9人。彼女たちの新たな活躍に期待がかかる。

高野実（在籍4年・パフォーマンスリーダー）

上村優菜（在籍3年・2025キャプテン）

竹市琴美（在籍3年・2025サブキャプテン）

上山真奈（在籍3年）

鈴木穂乃花（在籍3年）

橋本莉々花（在籍3年）

原藤由衣（在籍2年）

南橋りお（在籍2年）

中桐衣麻（在籍1年）（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）