大量9人が卒業…日本ハム人気チアが感謝 ラストメッセージ「見つけていただきありがとう」
パフォーマンスリーダーの高野さんが卒業メンバーを代表してメッセージ
日本ハムのオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」は、2025年シーズン限りで9人のメンバーが卒業したことを発表した。今季パフォーマンスリーダーを務めた高野実も卒業を決断。9人を代表して、ファンにメッセージを届けた。
高野さんは「4年前のこの時期に私の人生に大きな華が咲きました。活動1年目は札幌ドーム最終年。きつねダンスが流行り、歌番組や紅白歌合戦に出演させていただくなど、1年目でたくさんの貴重な経験をさせていただきました。札幌ドームといえば、イニング間のバズーカタイムやYMCAでの外野までの全力ダッシュが印象に残っています。客席で観ていたあの景色に、自分が立てた経験はかけがえのないものでした」と札幌ドームでの日々も振り返りながら、胸の内を明かした。
続けて「翌年2年目はエスコンフィールドHOKKAIDOというすばらしい球場での活動。試合はもちろん、スタジアムツアーやイベントなどを通し、ファンの皆さんとファイターズをつなぐ架け橋になれたと思います。思い悩むこともたくさんありましたが、いろいろな方々の支えや応援のおかげで4年間活動を続けられたことに感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんに出会えて本当によかったです。4年前、私を見つけていただき本当にありがとうございました!!」と、抜擢してくれた球団、応援してくれたファンに感謝の思いを届けた。
2025年シーズンで卒業するメンバーは以下の9人。彼女たちの新たな活躍に期待がかかる。
高野実（在籍4年・パフォーマンスリーダー）
上村優菜（在籍3年・2025キャプテン）
竹市琴美（在籍3年・2025サブキャプテン）
上山真奈（在籍3年）
鈴木穂乃花（在籍3年）
橋本莉々花（在籍3年）
原藤由衣（在籍2年）
南橋りお（在籍2年）
中桐衣麻（在籍1年）（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）