三振後に勘違いした“フォーク”の正体ポスティングシステムでメジャー挑戦を目指す西武・今井達也投手に、米球界から注目の声が上がっている。日本で6シーズンを過ごした元DeNAのタイラー・オースティン内野手が、ラジオ番組で今井の投球を回顧。特にスライダーについて「見たことがなかった」と語り、その質の高さに言及した。発言の舞台となったのは、デジタルラジオ局Sirius XMのチャンネル「MLBネットワーク・ラジオ」。