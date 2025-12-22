12月16日、にじさんじ公式Xのポストで、卒業したライバー鈴原るるの復帰と思われる内容が投稿され、数多くの驚愕と喜びの反応があがった。12月23日の22時から「Coming Soon…」というタイトルの配信が、鈴原るるのチャンネルで行われる予定だ。 （関連：【画像】「美大生、動くッッッ」人形かと思いきや、動き出す鈴原るる） そもそも、鈴原るるが卒業した2021年以降、彼女のチャンネルの配信アーカイブは非公