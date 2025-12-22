2年ぶりの日本球界復帰中日は22日、元西武で今季はレッズ傘下でプレーしアルベルト・アブレウ投手の入団を発表した。ドミニカ共和国出身、30歳のアブレウは2024年に西武でプレー。抑えとして52試合に登板し、2勝5敗28セーブ、防御率2.39という結果を残したが、1年限りで退団していた。今季はレッズ傘下3Aルイビルで17試合に登板して1セーブ、防御率5.79に終わり、6月に退団。メジャーでは4年間で通算108試合に登板し、6勝5敗