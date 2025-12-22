韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」が2025年12月22日、大リーグのシカゴ・ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手（25）の特集記事を組み、「契約金が暴落した」などと報じた。「8年1億8000万ドル（約283億円）を予想する報道も」米メディアによると、村上はホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約52億7000万円）で契約した。村上は今オフ、ポスティングシステムを利用してヤクルトから大リーグ挑戦を表明。米メディア