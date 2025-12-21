新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ダンス＆ボーカルグループTHE RAMPAGE による『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER THE FINAL" 〜大暴年会〜』を12月25日（木）18時30分より「ABEMA PPV」にて生放送することを決定。また、本公演の視聴チケットを12月19日（金）16時より販売開始した。 「ABEMA PPV」にて生放送が決定した『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER THE FINAL" 〜大暴年会〜』は、THE RAMPA