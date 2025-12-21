THE RAMPAGEツアーファイナル公演をABEMAで生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ダンス＆ボーカルグループTHE RAMPAGE による『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER THE FINAL" 〜大暴年会〜』を12月25日（木）18時30分より「ABEMA PPV」にて生放送することを決定。また、本公演の視聴チケットを12月19日（金）16時より販売開始した。
「ABEMA PPV」にて生放送が決定した『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER THE FINAL" 〜大暴年会〜』は、THE RAMPAGE の2025年ツアー『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER"』ファイナル公演。
2025年、アリーナ20公演を含む全国ツアーとアジア公演を完走し、“PRIMAL SPIDER〜巡らせる糸〜”をテーマに各地を駆け抜けてきたTHE RAMPAGE。その集大成となるラストライブが年末の特別イベント“大暴年会”として開催。
“暴れ納め”をコンセプトに掲げる本公演では、ツアーを通して進化し続けた演出・ステージ構成・パフォーマンスをすべて注ぎ込んだ2025年のTHE RAMPAGEを象徴する「完成形」 のライブが期待されている。
ツアーを追いかけてきたファンはもちろん初めて触れる視聴者にとってもグループのエネルギーと熱が最高潮に達する一夜。2025年を締めくくるスペシャルステージをぜひ「ABEMA」で。
(C)LDH JAPAN Inc.
