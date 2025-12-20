グラシアルがメキシコWLで活躍日本を去って3年……打棒は健在だった。元ソフトバンクのジュリスベル・グラシアル内野手が18日（日本時間19日）、メキシコで行われているウインターリーグで今季2号を放った。40歳でも変わらぬ打撃を披露しSNSでは「グラシアルがもう40歳なんや」と懐かしさを覚えるファンがいた。グラシアルはカニェロス・デ・ロス・モチスの一員として参加。18日（同19日）のアルゴドネロス・デ・グアサベ戦に