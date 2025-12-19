DeNA東は9000万円アップの年俸3億円で契約を更改DeNAの東克樹投手が18日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に望み、9000万円アップの年俸3億円（金額は推定）で契約を更改した。3年連続2桁勝利とエースとして牽引する左腕は、チームがリーグ優勝するために必要なことを問われると「若手の底上げじゃないかなと思いますね」とキッパリ。そこには厳しくも温かい思いがあった。「もっと若手が貪欲に、野球がうまくなりたい、成長