佐々木朗希も在籍…岩手「オール気仙」はKボールで全国出場部活動を引退した中学生が、軟式から硬式の高校野球への移行期に使うボールとして、2000年に考案された「Kボール」。岩手県は同年に「岩手県KB野球連盟」を発足させ、以降、Kボールを使用した大会を開催して普及を図ってきた。今年は、かつて佐々木朗希投手（ドジャース）もプレーしたKボールの地区選抜「オール気仙」が東北中学生KB野球大会を勝ち上がり、全国中学生都